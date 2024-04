Plenerowa scena muzyki elektronicznej podczas AIR MOTO SHOW

To kolejna odsłona wydarzenia, które w 2019 r. zapoczątkowało zintegrowanie pasji lotnictwa z szybkością aut i motocykli w jednym miejscu. Patryk Mikiciuk, znany dziennikarz TVN Turbo, poprowadzi te niezwykłe wydarzenie.

- Mam nadzieję, że widzimy się już 4 maja na pilskim lotnisku. Takie wydarzenie to moc motoryzacyjnych emocji. Po pierwsze: będą tam historyczne wyścigi równoległe organizowane przez Fast Vag i Polski Związek Motorowy, po drugie – połączenie samochodów z lotnictwem to przepiękny mix, który od zawsze przyciąga wzrok i uwagę widzów. Będą loty widokowe, skoki spadochronowe, a także strefa wystaw i zlot – aut klasycznych, sportowych i militarnych. To będzie wyjątkowy piknik dla każdego, także dla rodzin. A na koniec – największy w Pile koncert muzyki elektronicznej – zachęca sam Mikiciuk.

Michał Żmuda, dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej i główny organizator wydarzenia, podkreśla, że po 5 latach od pierwszej edycji, postanowiono wrócić z jeszcze większą dawką emocji. Tegoroczna edycja obfitować będzie w widowiska lotnicze, mistrzostwa w wyścigach, akrobacje, pokazy skoków spadochronowych i wiele innych atrakcji. Będziemy też celebrować 35-lecie Polskiego Związku Spadochroniarzy Polskich.

Oprócz gwiazd motoryzacyjnych, znanych influnecerów, rozpoznawalnych klubów motorsportowych i lotników, podczas AIR MOTO SHOW 2024 goście spotkają też legendarne postacie muzyki elektronicznej.

Od 18:00 warto odwiedzić plenerową scenę muzyczną. DJ Diabllo aka Corby, DJ Wajs, DJ Peran van Dijk czy DJ Irvin i Albi – to tylko wybrane gwiazdy, którzy pojawią się na wieczornej scenie muzyki trance. Strefa ta rozpocznę brzmienia od 18:00, nastrajając gości do późnych godzin nocnych. Około godziny 21:00 na scenie pojawi się nieszablonowa postać polskiego Internetu – Cyber Marian. Znany z utworów „Wąs, Wąs, Wąs”, „Das Maluch” czy z licznych duetów m.in. z Czwartą Falą oraz Sławomirem, pełen dystansu do siebie rozbawi gości poczuciem humoru. W międzyczasie, scena rozbłyśnie milionem świateł, bowiem przygotowano nocny pokaz pirotechniczny, spotykany zazwyczaj na największych festiwalach muzycznych.

AIR MOTO SHOW 2024 to niepowtarzalna okazja do połączenia pasji lotniczych i motoryzacyjnych w jednym miejscu. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo tutaj: https://fb.me/e/2354OZY26

Bilety w cenie 40 zł do nabycia zarówno online, jak i na miejscu imprezy. Organizatorzy zachęcają jednak do kupowania wejściówek na stronie www.airmotoshowpila.pl, by uniknąć kolejek na bramach wejścia wydarzenia.

Miejsce wydarzenia:

Płyta lotniska Aeroklubu Ziemi Pilskiej, wjazd od ulicy Kołobrzeskiej.