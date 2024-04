Patryk Mikiciuk zaprasza na AIR MOTO SHOW

To kolejna odsłona wydarzenia, które w 2019 r. zapoczątkowało zintegrowanie pasji lotnictwa z szybkością aut i motocykli w jednym miejscu. Patryk Mikiciuk, znany dziennikarz TVN Turbo, poprowadzi te niezwykłe wydarzenie.

- Mam nadzieję, że widzimy się już 4 maja na pilskim lotnisku. Takie wydarzenie to moc motoryzacyjnych emocji. Po pierwsze: będą tam historyczne wyścigi równoległe organizowane przez Fast Vag i Polski Związek Motorowy, po drugie – połączenie samochodów z lotnictwem to przepiękny mix, który od zawsze przyciąga wzrok i uwagę widzów. Będą loty widokowe, skoki spadochronowe, a także strefa wystaw i zlot – aut klasycznych, sportowych i militarnych. To będzie wyjątkowy piknik dla każdego, także dla rodzin. A na koniec – największy w Pile koncert muzyki elektronicznej – zachęca sam Mikiciuk.

***

AIR MOTO SHOW 2024 to niepowtarzalna okazja do połączenia pasji lotniczych i motoryzacyjnych w jednym miejscu. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Bilety w cenie 40 zł do nabycia na stronie www.airmotoshowpila.pl.

Miejsce wydarzenia:

Płyta lotniska Aeroklubu Ziemi Pilskiej, wjazd od ulicy Kołobrzeskiej.

Akredytacje medialne:

media@azp.pila.pl lub mstrzykalska@op.pl