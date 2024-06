WIŚNIOWSKI Złotym Championem w kategorii bramy garażowe!

Już po raz 20. agencja badawcza ASM Research Solutions Strategy wzięła pod lupę branżę budowlaną, by określić najmocniejsze firmy z tego sektora rynku. Ranking powstaje na podstawie ogólnopolskich badań rynkowych wykorzystujących wywiady z kilkoma tysiącami firm wykonawczych. W tegorocznej edycji przeprowadzono ponad 60 000 rozmów nt. jakości wyrobów, stosunku jakości do ceny, dostosowania oferty do potrzeb klienta, systemu zamawiania, doradztwa czy najkorzystniejszych warunków finansowania. Firma WIŚNIOWSKI okazała się niezaprzeczalnym liderem w kategorii bram garażowych, także pod względem innowacji, które wprowadza. Dla przypomnienia, firma w 1989 r. – pod skrzydłami założyciela i właściciela Andrzeja Wiśniowskiego – wprowadziła na rynek pierwsze systemy automatyki garażowej w Polsce. Firma WIŚNIOWSKI podczas gali w Hotelu Windsor w Jachrance, została nagrodzona łącznie aż 5 razy.

– Otrzymanie tytułu Championa Roku 2024 w branży budowlanej oraz kilku statuetek Budowlanej Marki Roku 2024 stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że marka WIŚNIOWSKI jest synonimem najwyższej jakości w kategorii bram garażowych. Wyjątkowo cieszymy się także ze specjalnego wyróżnienia w kategorii Marka Przyjazna Fachowcom, które potwierdza, że ofertę projektujemy z myślą o intuicyjnym montażu, a nasze wyroby są dobrze dostosowane do procesów instalacyjnych. Od wielu lat dążymy do tego, aby nasze rozwiązania były trwałe i niezawodne, zapewniając użytkowanie na lata, bez potrzeby częstego serwisowania czy wymiany – powiedziała Monika Młynarczyk, dyrektor marketingu w firmie WIŚNIOWSKI.

Oprócz prestiżowego Championa Roku 2024 w kategorii bramy garażowe, firma otrzymała także dwie dodatkowe nagrody – Budowlana Marka Roku 2024 w kategorii bramy garażowe, a także w segmencie ogrodzeń posesyjnych metalowych. Ponadto ranking stworzony przez centrum badawcze ASM, wyróżnił firmę brązową nagrodą Budowlanej Marki Roku w kategorii OPEN, a także specjalnym wyróżnieniem w kategorii Marka Przyjazna Fachowcom. To szczególne ważne wyróżnienie dla firm z sektora budowlanego, bowiem o jej przyznaniu decyduje głos samej branży.

Nagrodę w imieniu firmy odebrali: Wiesław Noga – manager produktu w Dziale Rozwoju Produktów Bramy Garażowe i Przemysł oraz Krzysztof Wąsik – manager produktu w Dziale Rozwoju Produktów Systemy Ogrodzeniowe.

O FIRMIE

Firma WIŚNIOWSKI to lider rynku bram, okien, drzwi i ogrodzeń, który od niemal 35 lat tworzy wyroby najwyższej jakości, w myśl technologicznej rewolucji branży budowlanej, którą rozpoczął Andrzej WIŚNIOWSKI, założyciel firmy i pomysłodawca polskiej automatycznej bramy garażowej. Dziś produkty marki dostępne są w ponad 30 krajach na całym świecie z ponad 2500 punktami sprzedaży produktów, a przedsiębiorstwo rozciągające się na 40 ha powierzchni zatrudnia niemal 2200 pracowników – najlepszych ekspertów z branży, pionierów polskiej automatyzacji i robotyzacji w duchu przemysłu 4.0. Firma posiada trzy automatyczne fabryki, które produkują ponad 5 mln jednostek produkcyjnych rocznie!