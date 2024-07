WIŚNIOWSKI inwestuje w dział transportu

Dzięki tej inwestycji, WIŚNIOWSKI będzie w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie klientów oraz zapewniać jeszcze szybsze dostawy na terenie całego kraju i za granicą. Nowe pojazdy wyposażone są w najnowsze systemy telematyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie flotą, wyznaczanie najbardziej optymalnych tras, a także optymalizację procesów biznesowych - w myśl redukcji kosztów czy negatywnego wpływu na środowisko.

– Zakup nowych pojazdów ciężarowych to kolejny krok w rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Inwestujemy w dział transportu, aby móc lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. Efektywna logistyka to klucz do sukcesu w branży, w której działamy, a nowe pojazdy marki VOLVO pozwolą nam na jeszcze sprawniejszą realizację dostaw. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom – komentuje członek zarządu oraz dyrektor transportu i logistyki, Bartłomiej Serafin.

Nowe inwestycje w dział transportu to kolejny dowód na zaangażowanie firmy w ciągłe doskonalenie swoich usług i produktów, a także rozwój branży budowlanej. Dziś firma posiada w swojej flocie ponad 250 środków transportu, które dystrybuują produkty do ponad 30 krajów świata. Rocznie firma wykonuje ponad 30 tysięcy zleceń transportowych na terenie kraju i za granicą.

Polska firma z Małopolski od lat stawia na innowacje i rozwój całej organizacji. Dla przypomnienia: w 2021 WIŚNIOWSKI zakończył jedną z największych inwestycji, czyli budowę pięciokondygnacyjnego biurowca o długości ponad 94 metrów, w którym zmieściłoby się niemal 100 luksusowych apartamentów. Zakład w Wielogłowach o powierzchni produkcyjnej 270 ha, w myśl idei Przemysł 4.0, został wyposażony w najnowszej technologii maszyny i 3 autonomiczne fabryki, których koszt inwestycji jest wart ponad 140 mln zł.