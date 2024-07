Andrzej Wiśniowski z nagrodą „Osobowość 35-lecia Wolności RP”

Nagroda została wręczona w jubileuszowym roku, w którym firma WIŚNIOWSKI, będąca jednym z największych polskich producentów budowlanych, obchodzi 35-lecie swojego istnienia. W liście notyfikacyjnym podkreślono wyjątkowe osiągnięcia Andrzeja Wiśniowskiego jako lidera i wizjonera, który swoim wkładem przyczynił się do rozwoju polskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

- Dziękuję za to prestiżowe wyróżnienie, które motywuje do dalszych działań na rzecz rozwoju i umacniania naszej pozycji na rynku międzynarodowym. Sektor prywatny wytwarza ponad 85 proc. polskiej produkcji globalnej. Przez ostatnie 30 lat osiągnęliśmy duży postęp gospodarczy, choć do najbogatszych krajów jeszcze nam daleko. Życzmy sobie, aby Polska stała się globalną potęgą gospodarczą. Czeka nas wielkie zadanie dołączenia do najbogatszych państw, co osiągniemy tylko wspólnym wysiłkiem. Uwieńczeniem tego będzie zamożna i bezpieczna Polska – mówi Andrzej Wiśniowski.

Andrzej Wiśniowski to przedsiębiorca, wizjoner i inwestor, który w 1989 r. zapoczątkował wdrażanie automatycznych bram garażowych w Polsce. Obecnie firma WIŚNIOWSKI jest największym producentem tego typu rozwiązań w kraju, osiągnęła również pozycję światowego lidera branży bram i ogrodzeń.

W trakcie swojej biznesowej kariery Andrzej Wiśniowski zdobył liczne nagrody, w tym takie jak: EY Przedsiębiorca Roku 2013, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” 2015, Kreator Budownictwa 2015 i 2018, Osobowość Branży 2016 oraz Diamenty Top Industry – Osobowość Roku 2019.

Będąc jednym z najbogatszych mieszkańców Małopolski z majątkiem szacowanym na 2,6 mld zł, nie tylko rozwija branżę bram garażowych, ale także angażuje się w działalność społeczną i edukacyjną. Jako sympatyk nowych technologii i szerzenia wiedzy, założył Fundację Horyzont 360, wspierającą rozwój obszaru Jeziora Rożnowskiego oraz budowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności. Jest również twórcą prestiżowego, 5-gwiazdkowego hotelu Heron, zlokalizowanego nad malowniczym Jeziorem Rożnowskim.

Podczas wydarzenia zainicjowanego przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, wyróżniono także inne ważne osobowości okresu transformacji, wśród nich m.in. Prezydent Bronisław Komorowski, Premier Leszek Miller, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik czy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Gemblewicz i inni.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie:

Andrzej Wiśniowski z nagrodą „Osobowość 35-lecia Wolności RP” | WIŚNIOWSKI (wisniowski.pl)