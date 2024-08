Spacer po Pałacu Rzeczypospolitej oczami architekta Tomasza Koniora. WIŚNIOWSKI mecenatem spotkania

8 sierpnia sekrety Pałacu Rzeczypospolitej, barokowej perły architektury otoczonej Ogrodem Krasińskich, odkrywali przedstawiciele renomowanych biur projektowych z całej Polski. Kanwą narracji przewodnika – arch. Tomasza Koniora – była historia pałacu oraz kulisy procesu przywracania go do dawnej świetności i dostosowywania do współczesnych potrzeb. Uczestnicy eventu zyskali również niepowtarzalną okazję, by zanurzyć się w świecie rzadkich książek, unikatowych manuskryptów i rękopisów z kolekcji Biblioteki Narodowej.

- Setki rozwiązań z oferty marki WIŚNIOWSKI odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających projektów, stąd potrzeba obecności w niezwykłym środowisku architektów, którą realizujemy chociażby poprzez takie inicjatywy, jak partnerstwo nad ekskluzywnymi spotkaniami, gdzie swoją perspektywę nt. jednego z najcenniejszych zabytków stolicy odsłonił architekt i urbanista Tomasz Konior, współtwórca renowacji i aranżacji wystawy w Pałacu Rzeczypospolitej – podsumowuje Dariusz Zych, menadżer ds. współpracy z architektami w firmie WIŚNIOWSKI.

Wspierając to wydarzenie, WIŚNIOWSKI podkreśla swoje zaangażowanie w promocję dziedzictwa kulturowego oraz inicjatyw, które przyczyniają się do zachowania historycznych obiektów z myślą o przyszłych pokoleniach.