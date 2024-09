Trendy w bramach zdalnie sterowanych: ekspert wymienia 4 top funkcje

W ostatnich latach bramy zdalnie sterowane zyskują na popularności, łącząc wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Dzięki odpowiedniemu napędowi komunikującemu się na drodze radiowej, inteligentna automatyka pozwoli otworzyć bramę lub furtkę zdalnie lub głosowo (jeśli kurier ma dla Ciebie paczkę lub jeśli niezapowiedziani goście przyjechali w odwiedziny, a Ciebie nie ma w domu). To tylko wybrane możliwości, jakie dają produkty premium, które od kilku lat stają się must have nowoczesnego budownictwa. Wiesław Noga, ekspert z firmy WIŚNIOWSKI, dzieli się najnowszymi trendami w tej dziedzinie, które mogą pomóc w wyborze idealnego rozwiązania do Twojego domu:

1. Cały smart dom w jednej aplikacji

Nowoczesne bramy zdalnie sterowane coraz częściej integrują się z systemami inteligentnego domu. Dzięki temu można nimi zarządzać za pomocą jednej aplikacji mobilnej. Nie trzeba mieć więc kilku rozwiązań do każdego urządzenia osobno (jak było to zauważalne jeszcze kilka lat temu w branży RTV/AGD, w której każdy z producentów oferował swoje produkty smart, działające w odrębnych technologiach i systemach). Dziś wystarczy jedna centrala, która jest prostsza w instalacji i pozwala na integracje wielu sprzętów. Takim urządzeniem jest TaHoma switch z aplikacją smartCONNECTED, która, dzięki wbudowanym protokołom komunikacji, jest kompatybilna z urządzeniami wiodących producentów na rynku, w tym m.in. z automatycznymi, bramami garażowymi firmy WIŚNIOWSKI. Dzięki integracji protokołów io-homecontrol, RTS oraz Zigbee, TaHoma switch jest uniwersalnym ekosystemem, które pozwala użytkownikom zarządzać swoim smart home według własnego uznania, za pomocą jednej aplikacji mobilnej.

2. Praca w scenariuszach

Wspomniane urządzenie TaHoma switch pozwala na dołączenie do systemu ponad 200 urządzeń (w tym bram wjazdowych, garażowych czy drzwi oraz rolet WIŚNIOWSKI), które mogą działać wg konkretnych scenariuszy. Przykładowo, funkcja scenariusza pozwoli otwierać lub zamykać rolety o odpowiedniej porze dnia - np. rano tuż po przebudzeniu lub wieczorem tuż przed snem. Innym scenariuszem, który możesz wybrać z dostępnych opcji są Wakacje. Wówczas po wyjściu z domu, nie musisz martwić się o to, by sprawdzać czy w poszczególnych pokojach mamy wyłączone światło lub zasłonięte rolety - system sam zadba o te działania, obniży temperaturę budynku i zamknie bramę garażową po Twoim wyjeździe z posesji. Dodatkowo, jeśli doposażymy TaHome switch w czujnik temperatury, możemy w okresie zimowym ustawić np. automatyczne otwieranie bramy, by dogrzać wnętrze domu lub odwrotnie – w okresie letnim zamykać rolety, kiedy w domu robi się zbyt gorąco.

3. Bezpieczeństwo…. szyfrowania

Bezpieczeństwo zależy już nie tylko od alarmu, skutecznego zabezpieczenia bramy (zwłaszcza przy pomocy dodatkowego pakietu antywłamaniowego RC2) czy posiadania kamer. To także świadomość, że rozwiązanie IT jest w pełni bezpieczne. Dostawca TaHoma switch gwarantuje, że urządzenie pracując na częstotliwości 886-870 MHz i szyfrowane 128-bitowym kodem jest równie skuteczne, co zabezpieczenia stosowane w bankowości elektronicznej. Każdego roku przeprowadzane są pełne kontrole w zakresie bezpieczeństwa tych rozwiązań dla zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych i połączeń. Potwierdza to złoty znak Security Capabilities UL.

4. Wygodne sterowanie i komunikaty głosowe

Kompatybilność systemu TaHoma switch z Google Assistant czy Alexą pozwala zarządzać produktami WIŚNIOWSKI także za pomocą sterowania głosowego. Podanie odpowiedniej komendy jest o tyle praktyczne, że nie musisz mieć pod ręką telefonu ani nadajnika. Możesz więc wjechać płynnie na podjazd bez odrywania rąk od kierownicy. Co ważne, komunikacja z asystentem głosowym jest dwukierunkowa. Oznacza to, że jeśli użytkownik wyda polecenie głosowe, otrzyma informację zwrotną o położeniu urządzeń. Dla wielu klientów z niepełnosprawnościami jest to dość praktyczna funkcja, która ułatwia codzienne funkcjonowanie w domu i na posesji. Mimo, że dla wielu sterowanie głosowe to wciąż nieodkryta funkcja urządzeń, rozwija się ona w dynamicznym tempie, oszczędzając czas użytkowników. Dodatkowo, sama TaHoma switch posiada w górnym panelu dwa przyciski umożliwiające zamknięcie czy wyłączenie wszystkich podłączonych urządzeń jednocześnie, bez konieczności ustawiania parametrów każdego sprzętu osobno.