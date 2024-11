Redakcja WPROST nagrodziła firmy 35-lecia. Wśród nich WIŚNIOWSKI

Nagroda Innowatory WPROST to jedno z najstarszych wyróżnień w polskich mediach dla najbardziej innowacyjnych firm oraz produktów i ludzi, którzy je tworzą. W ramach tegorocznej edycji, była przyznawana tym przedsiębiorstwom, które od ponad trzech dekad wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz cieszą się uznaniem na krajowym i międzynarodowym rynku.



– W tym szczególnym dla polskiej gospodarki roku, zbiegającym się z 20-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 35-leciem wolności gospodarczej, dziękujemy naszym klientom, partnerom oraz całemu zespołowi za współtworzenie naszego sukcesu. Ta nagroda jest dowodem uznania dla naszej pracy i zaangażowania, by nieustannie dostarczać produkty i usługi na najwyższym poziomie – mówił Bartłomiej Serafin, członek zarządu WIŚNIOWSKI, dodając:

– Cieszymy się na tę nagrodę szczególnie, bowiem w tym roku obchodzimy nasz ważny jubileusz firmy: 35-lecie istnienia WIŚNIOWSKI. Kiedy w 1989 r. startowaliśmy w tej branży, przyszłość była nieznaną i z pewnością, po trudnym czasie polityczno-gospodarczym – nie wiedzieliśmy, jak rozwinie się rynek i czy Polacy są gotowi na innowacje. Wiedzieliśmy jednak jedno: chcemy być trendesetterem w branży. Dlatego jako pierwsza polska firma wprowadziliśmy bramę z automatyką, która zrewolucjonizowała rynek i do dziś ułatwia funkcjonowanie wokół domu milionom Polaków. To dzięki tej innowacji, naszą markę rozpoznaje niemal co druga osoba budująca lub remontująca dom w Polsce.



Oprócz firmy WIŚNIOWSKI, w kategorii „Firm 35-lecia” zostały nagrodzone także: Asseco Poland, Kronospan Polska oraz Grupa Maspex. Redakcja postanowiła wyróżnić także polskich przedsiębiorców, wśród których znaleźli się: Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski z Pomlek, Ryszard Florek z Fakro, Dariusz Miłek z CCC, Teresa Mokrysz z Mokate i Marta Półtorak z Marma Polskie Folie.