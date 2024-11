16 akcji w ciągu całego roku – WIŚNIOWSKI podsumował ekodziałania i konkurs wiedzy ekologicznej

Z tej okazji, podsumowano rok 2024 i wszystkie wydarzenia zorganizowane w naszym regionie. Jedną z najważniejszych była akcja ekologiczna #Sprzątamy dla Sądecczyzny, zorganizowana przez Fundację Horyzont 360 przy współpracy z firmą WIŚNIOWSKI. Podczas sprzątania brzegów Jeziora Rożnowskiego oraz okolicznych miejscowości udało się zebrać aż 2108 worków śmieci, co jest efektem pracy ponad 12 tysięcy uczestników. To imponujące przedsięwzięcie dowiodło, jak ogromny potencjał społeczny drzemie w lokalnej społeczności, gotowej do zaangażowania w działania proekologiczne.

Tegoroczny kalendarz atrakcji i ekodziałań w pigułce – 16 wydarzeń w 2024 r.

Oprócz akcji sprzątania, Fundacja Horyzont 360 zorganizowała szereg wydarzeń edukacyjnych i rozwojowych. W lutym odbyła się inicjatywa Game Challenge, przyciągając 160 uczestników, a w marcu wystartowały Wiosenne Warsztaty Technologiczne w których wzięło udział ponad 500 uczestników. Lipiec przyniósł „Letnie warsztaty w formie półkolonii”, odkrywając rejony Sądecczyzny i uczestnicząc w licznych zajęciach. Z kolei podczas sierpniowej „Astro Nocy” około 400 uczestników mogło podziwiać nocne niebo i zgłębiać tajemnice astronomii. W październiku i listopadzie Fundacja przeprowadziła innowacyjne warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyło około 400 dzieci i młodzieży. Równolegle odbywał się konkurs "Jestem eko świadomy", w którym rywalizowało 134 uczniów z 15 różnych szkół. Na listopad przewidziano także dodatkowe warsztaty z zakresu ekologii, które połączyły edukację z nowoczesnymi technologiami, takimi jak VR i druk 3D, dając uczestnikom szansę na zaprezentowanie własnych pomysłów ekologicznych. W grudniu zaś Fundacja Horyzont 360 wraz z marką WIŚNIOWSKI zapraszają na zimowe warsztaty, które co roku przyciągają ponad 700 uczestników.

Fundacja Horyzont 360 zamierza kontynuować swoje działania na rzecz rozwoju Sądecczyzny, zarówno w obszarze ekologicznym, jak i społeczno-gospodarczym, wzmacniając lokalną społeczność i podkreślając unikalność regionu. Przyszłość Sądecczyzny leży w rękach aktywnych mieszkańców, a Fundacja Horyzont 360 będzie ich nadal wspierać, dostarczając inspiracji i narzędzi do wspólnego działania.

Podsumowanie konkursu wiedzy o ekologii

W dniu 8 listopada br. odbyło się także spotkanie będące finałem konkursu wiedzy o środowisku "Jestem eko-świadomy". W konkursie wzięły udział 3 grupy wiekowe, a formularze wypełniało ok 40 dzieci z 7 lokalnych szkół. Byli to najlepsi uczniowie, którzy przeszli do II etapu konkursu, spośród ponad 120 zgłoszonych osób.

Pytania dotyczyły wiedzy z zakresu ekologii i środowiska. Wśród wybranych m.in. jaki jest najwyższy szczyt rejonu nowosądeckiego, jak nazywa się osoba zajmująca się ptakami, co zrobić z przepaloną żarówką czy kiedy obchodzimy dzień bez śmiecenia. Nagrodami w konkursie były: laptopy, tablety, smartwatche, głośniki bluetooth oraz nagrody pocieszenia.

Podczas wydarzenia organizatorzy zadbali także o prelekcje, m.in. podsumowującą działania Fundacji Horyzont 360, a także nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji. Podczas spotkania obecna była także dziekan Aneta Oleksy-Gębczyk z ANS w Nowym Sączu.