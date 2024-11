WIŚNIOWSKI sponsorem Pawła Wąska – polska marka wspiera talent skoczka narciarskiego

W ramach współpracy logo marki widoczne będzie na frontowej, centralnej części kasku sportowca, eksponując je podczas najważniejszych zawodów, w tym Pucharu Świata oraz krajowych mistrzostw, w których Paweł Wąsek weźmie udział.

- Odliczanie do sezonu zimowego już powoli dobiega końca, a ja w ten nowy sezon wchodzę z nowym sponsorem. Dziękuję firmie @wisniowski_official za zaufanie i wsparcie – ogłosił na swoim profilu instagramowym skoczek.

Paweł Wąsek to reprezentant polskiej kadry narodowej w skokach narciarskich, medalista mistrzostw kraju, olimpijczyk z 2022 roku, a także uczestnik licznych zawodów mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i lotach narciarskich. Jego kariera jest pełna sukcesów (m.in. zwycięzca letniego Grand Prix z 2024 r., FIS Cup z 2016/2017 r.), a doświadczenie i konsekwencja w dążeniu do najwyższych lokat wyróżniają go w międzynarodowym środowisku sportowym. W minionych sezonach Paweł wielokrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata, występował na Igrzyskach Europejskich oraz wielokrotnie stawał na podium w konkursach drużynowych i indywidualnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Współpraca wysokich lotów

To ważny krok dla marki WIŚNIOWSKI, która konsekwentnie realizuje swoją wizję wspierania sportu, podkreślając tym samym znaczenie młodych talentów i ich dążenie do sukcesu na arenie międzynarodowej. Dla przypomnienia, marka WIŚNIOWSKI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w segmencie bram garażowych, drzwi, ogrodzeń, fasad i okien w Polsce, dostępna jest dziś w ponad 35 krajach świata. Wyposaża nie tylko posesje milionów Polaków, ale i realizuje inwestycje publiczne, przemysłowe czy komercyjne – także w obszarze infrastruktury sportowej (wśród ostatnich m.in. montaż produktów w Hali 100-lecia KS Cracovia czy na stadionie w Karpaczu).

To nie pierwszy raz, kiedy małopolska firma promuje sportowe pasje. W samym 2024 r. firma wspierała m.in. transmisję Siatkarskiej Ligii Narodów oraz Igrzysk Olimpijskich, a także Międzynarodowy Turniej dla młodych piłkarzy – Sokolik Cup. W poprzednich latach firma była oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.