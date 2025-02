Kulisy akcji „Dom z serca” – jakie zmiany zaszły w życiu Pani Teresy od momentu przekazania domu?

Projekt ten, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu firm i wolontariuszy, stał się symbolem niezwykle udanej współpracy i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla przypomnienia, podczas tej edycji pomagano Pani Teresie z Wołomina, która najpierw z powodu choroby nowotworowej straciła męża oraz syna, a później – w wyniku pożaru spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej – również dom. Firmy, które dołączyły do projektu postanowiły wspólnie zadziałać – zbudować nowy dom, dostarczając materiały budowlane i wyposażenie posesji. Duży wkład w budowę domu wniosła m.in. instalacja stolarki okienno-drzwiowej, która zamknęła etap stanu surowego otwartego.



Technologia i logistyka – jak powstał dom?

Dom dla Pani Teresy został wykonany w technologii modułowej, co pozwoliło na znaczne skrócenie czasu budowy bez kompromisów w zakresie jakości. Poszczególne elementy zostały przygotowane w fabryce i następnie złożone na miejscu, co umożliwiło sprawną realizację projektu. W proces ten zaangażowanych było wielu partnerów, w tym firma WIŚNIOWSKI, która dostarczyła nowoczesne i bezpieczne rozwiązania w zakresie okien i drzwi, podnosząc tym samym komfort i bezpieczeństwo nowego domu.

– Prace nad realizacją nowego domu przebiegły sprawnie, mimo, że współpraca wielu podmiotów jednocześnie to zazwyczaj duże wyzwanie dla organizatora. Cieszymy się jednak, że dostarczyliśmy nasze produkty terminowo, bez problemów transportowych, tak aby Pani Teresa mogła spędzić zimę w ciepłym, bezpiecznym domu. W ramach pomocy, do Wołomina przekazaliśmy drzwi wejściowe NOBE, które są nowością wprowadzoną w II połowie 2024 r., a także ciepłe okna PVC DEVELO, które dzięki przemyślanej konstrukcji, zapewniają jedne z najlepszych parametrów izolacji termicznej i akustycznej w swojej klasie. Nasze rozwiązania to odpowiedź na wyzwania nowoczesnego budownictwa: idealnie dopasowane kolorystycznie i rozmiarowo, ale przede wszystkim zaawansowane pod względem termomodernizacji budynku. Wierzymy, że będą służyły Pani Teresie przez długie lata – powiedziała Urszula Kądziołka, menedżer projektów specjalnych w firmie WIŚNIOWSKI.



Zaangażowanie partnerów – współpraca, która przynosi efekty

Realizacja projektu „Dom z serca” nie byłaby możliwa bez współpracy kilkunastu firm i organizacji. Oprócz firmy WIŚNIOWSKI, w projekcie uczestniczyły kolejno: Mostostal Kraków SA, FB Serwis SA, Polski Fundusz Rozwoju SA, Grodno SA, ‎Kombud SA, Soletanche Polska sp. z o.o.‎, DUET s.j., BIAP sp. o.o.‎, HABA-BETON ‎Johann Bartlechner sp. z o.o.‎, Projektowanie ‎Architektoniczne ‎Łukasz Bartłomowicz, Piotr Kubicki, FL SOLUTIONS sp. z o.o.‎, ‎MAAT4‎ sp. z o.o.‎, BUDOKRUSZ SA, PROTECH sp. k.‎, BEL-POL sp. z o.o., Porta KMI Poland SA, IZOSYSTEM S.Waszak sp.k.‎, ‎Selt sp. z o.o.‎, Sigma Lighting, ArcelorMittal Poland S.A.‎

– W Budimeksie wierzymy, że prawdziwa wartość biznesu to nie tylko oferowane produkty i usługi, ale także realne wsparcie dla ludzi, którzy tego potrzebują. WIŚNIOWSKI jest jedną z tych firm, które chcą działać dla dobra innych i dobrze mieć takiego partnera blisko siebie. Po oficjalnym przekazaniu kluczy, przyszedł też czas na ostatni etap wykończenia domu - mowa o montażu ogrodzenia i wjazdu na posesję. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy firm, które połączyła wspólna misja niesienia pomocy, udało się stworzyć nie tylko bezpieczne i funkcjonalne miejsce do życia, ale także udowodnić, że biznes może realnie zmieniać świat na lepsze. – powiedziała Sylwia Pietrzak – specjalista ds. komunikacji i marketingu Budimex.

Więcej o akcji przeczytają Państwo na:

https://domzserca.pl/



Film z oficjalnego przekazania kluczy do domu znajdą Państwu tutaj:

https://domzserca.pl/final-iii-edycji-akcji-dom-z-serca/