Smart home w ogrodzie – pergola ECHO już dostępna. Architekt IARP radzi dlaczego warto ją zastosować

Nowe pergole WIŚNIOWSKI to bez wątpienia odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Polaków w kwestii potrzeb kreowania komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni wypoczynkowych w ogrodach oraz na tarasach. To kolejny krok w rozwoju marki, która od lat dostarcza wysokiej jakości bramy, okna, drzwi i ogrodzenia. Tym razem WIŚNIOWSKI stawia na automatyzację przestrzeni ogrodowej, multimedia oraz wzornictwo klasy premium.

Jak wskazuje Łucja Obrochta-Rzepka, architekt IARP i ekspert projektowy marki WIŚNIOWSKI: – W ostatnich latach obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania pergolami ogrodowymi w Polsce. Wynika to przede wszystkim z coraz większej świadomości użytkowników, którzy po długim dniu w pracy czy szkole odczuwają potrzebę integracji z naturą i otoczeniem. Wynika to także z rosnących potrzeb wizualnych, niejednokrotnie dzięki walorom estetycznym pergoli nieruchomość zyskuje na wartościach estetycznych. Klienci kładą więc dziś ogromny nacisk nie tylko na odpowiednio zaprojektowany budynek, ale także funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną wokół domu, najlepiej z funkcjami smart, które można aktywować wygodnie z poziomu smartfona lub tableta.

Jak dodaje architekt, wielu klientów na etapie budowy nie jest jeszcze zdecydowana na montaż pergoli jednak z czasem zmieniają zdanie. – Klienci nie wiedzą na początku inwestycji, czy pergola będzie im potrzebna, czy oby nie będzie to tylko dodatkowy wydatek. Jednak z czasem, wzrasta ich świadomość dotycząca dodatkowej funkcjonalności takiego budynku. Zamontowanie pergoli zwiększa prestiż posesji, pozwala stworzyć dodatkowe miejsce wypoczynku niezależnie od pogody, ale także pozwala rozwinąć dodatkową przestrzeń użytkową dla domowników. Tutaj z odpowiedzią przychodzi nowy produkt firmy WIŚNIOWSKI – pergola ECHO, której forma i łatwość montażu sprawiają, że może zostać wykonana na późniejszym etapie inwestycji, także przy obiektach już użytkowanych – dodaje Łucja Obrochta-Rzepka.

Architekt wskazuje również, że Polacy w swoich projektach domów i tarasów, coraz chętniej inspirują się trendami znanymi z krajów środziemnomorskich, gdzie pergole stanowią standardowy element aranżacji przestrzeni zewnętrznych. – Zauważalnym trendem jest montaż pergoli przy domach o małej powierzchni, dzięki temu pergola zwiększa optycznie i użytkowo przestrzeń nieruchomości. Inwestycja w pergolę stanowi więc nie tylko poprawę komfortu życia, uprzyjemnienie pięknych chwil w ogrodzie, ale także zwiększa wartość samej nieruchomości. Jest to istotna informacja nie tylko dla właścicieli domów, ale i świadomych inwestorów - dodaje Łucja Obrochta-Rzepka.

Nowoczesne funkcje od WIŚNIOWSKI

Pergole ECHO wyróżniają się nowoczesnym designem oraz zaawansowanymi funkcjami. Dostępne są w wersji przyściennej, idealnej do stworzenia zadaszonej strefy bezpośrednio przy domu oraz wolnostojącej, dedykowanej przestrzeniom rekreacyjnym i ogrodowym. Kluczowym elementem konstrukcji są automatycznie obracane lamele, które pozwalają na regulację dopływu światła i ochronę przed opadami.

Dodatkowo, pergolę ECHO można wyposażyć w osłony przeciwsłoneczne Zip Screen, system przesuwnych paneli szklanych Slide Glass oraz inteligentne czujniki pogodowe. Sterowanie całym systemem możliwe jest za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej, dzięki integracji z systemem smartCONNECTED. Dzięki kompatybilności z centralą smart home TaHoma® switch, klienci mogą kontrolować oświetlenie LED, rolety i żaluzje, zadaszenie, boczne przesłony, a nawet system grzewczy – czyli zaimplementowane na górnej części listew promienniki podczerwieni.

Nowość na sezon: wiosna 2025

Dzięki wprowadzeniu nowej pergoli ECHO do oferty, WIŚNIOWSKI umacnia swoją pozycję jako kompleksowego dostawcy wyposażenia w segmencie domów premium i otwiera kolejny rozdział w ofercie rozwiązań do aranżacji przestrzeni zewnętrznych. Minimalistyczna konstrukcja pergoli ECHO wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne. Bogata kolorystyka oraz możliwość doboru akcesoriów pozwalają na pełną personalizację produktu. WIŚNIOWSKI oferuje pergole ECHO, które nie tylko chronią przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ale również nadają przestrzeni stylowy, nowoczesny charakter.

Jednym z atutów pergoli ECHO są automatycznie obracane lamele, które pozwalają na precyzyjne zarządzanie ilością światła docierającego pod zadaszenie. Kąt nachylenia lameli może być regulowany do 110 stopni, dzięki czemu zdecydujesz o ilości wpadających promieni słonecznych i przewiewności przestrzeni. Pełne zamknięcie lameli tworzy dość szczelne zadaszenie, chroniąc przed deszczem, a zintegrowany system odprowadzania wody zapewnia jej usunięcie. Warto podkreślić, że sterowanie lamelami możliwe jest za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej, co pozwala na dostosowanie pergoli do zmieniających się warunków atmosferycznych, nawet jeśli nikogo nie ma w domu.

Komfort użytkowania niezależnie od pogody

Konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza, co zapobiega przegrzewaniu się przestrzeni w upalne dni. Osłony przeciwsłoneczne typu Zip Screen redukują nagrzewanie i chronią przed owadami, a system przesuwny Slide Glass pozwala na stworzenie w pełni przeszklonych przestrzeni, zapewniając panoramiczny widok. Warto też pomyśleć o wyposażeniu w czujniki pogodowe, które automatycznie reagują na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Więcej o produkcie przeczytasz na stronie:

https://www.wisniowski.pl/dla-domu/pergola-echo