JAECOO 5 – nowy kompaktowy SUV już wkrótce na polskich drogach

Nowy JAECOO 5, najnowszy model w gamie marki OMODA & JAECOO, to zwinny, kompaktowy SUV segmentu B. Już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku w wersji z silnikiem benzynowym oraz elektrycznym, oferując w standardzie zestaw rozwiązań, które do tej pory zarezerwowane były dla wyższych segmentów. Odważną stylistykę i ergonomiczne, cyfrowe wnętrze, docenią Klienci poszukujący przemyślanych rozwiązań miejskiej mobilności. JAECOO 5 to jednak idealny samochód nie tylko do miasta, ale także do lekkiego off-roadu.