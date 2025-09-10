Sierpień pod znakiem rekordów – OMODA & JAECOO na pierwszym miejscu w liczbie rejestracji pojazdów hybrydowych

Według danych IBRM Samar, największą popularnością pośród hybryd typu plug-in cieszyły się w sierpniu dwa modele, które okazały się najczęściej rejestrowanymi autami PHEV w Polsce, osiągając tym samym aż 20% udziału w tej kategorii:

w kategorii D-SUV była to OMODA 9 Super Hybrid – 213 rejestracji

– 213 rejestracji w kategorii C-SUV było to JAECOO 7 Super Hybrid – 301 rejestracji.

Oba modele zajęły pierwsze miejsce pośród najchętniej rejestrowanych aut typu PHEV w segmentach C-SUV oraz D-SUV, udowadniając, że Polacy coraz świadomiej wybierają auta z technologią hybrydową.

Nowoczesny Super Hybrid System marki OMODA & JAECOO, łączący silnik benzynowy 1.5 T-DGI piątej generacji, układ hybrydowy DHT oraz wydajny akumulator, spotkał się z uznaniem klientów, dzięki możliwości pokonania nawet 1200 km na jednym ładowaniu i tankowaniu przy jednocześnie niskiej emisji spalin. Dodatkowo oba modele oferują najnowsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, łączności, multimediów i komfortu.

JAECOO 7, dostępny zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej, trafił w gusta kierowców poszukujących eleganckiego SUV-a o mocnym charakterze i bogatym wyposażeniu. Z kolei OMODA 9 Super Hybrid w krótkim czasie zdobyła pozycję jednego z najchętniej wybieranych dużych SUV-a z napędem hybrydowym, łącząc przestronne wnętrze, technologię plug-in i atrakcyjną stylistykę. To kolejny raz, kiedy najnowszy model jest liderem rejestracji w danym miesiącu. Dla przypomnienia, w czerwcu tego roku liczba rejestracji modelu osiągnęła 227 sztuk, i wówczas to OMODA 9 Super Hybrid była liderem zestawienia w tym segmencie.

Sement C-SUV także rozwojowo

Dane dostarczone przez IBRM Samar wskazują także inny imponujący trend. Sierpień łącznie wykazał aż 1127 rejestracji modeli OMODA & JAECOO, co daje marce udział w rynku na poziomie 2,66% i 12. miejsce w łącznym rankingu rejestracji samochodów osobowych w naszym kraju.

W segmencie kompaktowych C-SUV zarejestrowano łącznie 914 aut, w tym 346 sztuk modelu OMODA 5 oraz 568 sztuk sztandarowego JAECOO 7, które łącznie odnotowały aż 7,2% udziału w tym segmencie.

Siła globalna i polski sukces



Rosnące wyniki w Polsce wpisują się w światowy trend. OMODA & JAECOO globalnie przyczynia się do sukcesu Grupy CHERY. Grupa CHERY, producent marek OMODA & JAECOO, zajęła 233. miejsce w prestiżowym rankingu Fortune 500 za 2025 rok, ogłoszonym w czerwcu. To coroczna lista 500 największych pod względem przychodów firm na świecie, opracowywana i publikowana przez amerykański magazyn biznesowy Fortune. Dla Grupy CHERY to awans aż o 152 pozycje względem roku 2024.



W badaniu J.D. Power China Sales Service Satisfaction Index (SSI) 2025, oceniającym zadowolenie właścicieli nowych pojazdów, Grupa CHERY, właściciel marek OMODA & JAECOO, zdobyła natomiast 766 punktów, osiągając 1. miejsce wśród marek lokalnych.



Te znakomite wyniki jednoznacznie świadczą o wysokiej jakości samochodów OMODA & JAECOO, które zyskują coraz większe uznanie na rynku globalnym i konsekwentnie zdobywają coraz mocniejszą pozycję także w Polsce.

O marce OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO to pionierska marka motoryzacyjna należąca do wiodącego chińskiego producenta samochodów, Grupy CHERY. Dedykowana innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie mobilności, OMODA & JAECOO jest uosobieniem młodości, indywidualizmu i globalizacji, oferując różnorodną gamę pojazdów, w tym SUV-y typu crossover i miejskie SUV-y terenowe. Dzięki nowoczesnemu designowi, zaawansowanej, inteligentnej technologii i wyjątkowej wydajności, OMODA & JAECOO ma sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych kierowców. OMODA & JAECOO stawia na pierwszym miejscu wygodę użytkownika i zrównoważony styl życia, w który wpisane są nowe technologie.

O Grupie CHERY

W 2024 r. skumulowana sprzedaż samochodów Grupa CHERY osiągnęła historyczny poziom ponad 2 600 000 sztuk, wzrastając o 38,4% w odniesieniu do roku poprzedniego i znacznie przekraczając średnią wzrostu branży. Roczne przychody Grupy po raz pierwszy przekroczyły 283 miliardów PLN, przy wzroście rok do roku o ponad 50%. Grupa wyeksportowała ponad 1 140 000 pojazdów (wzrost o 21.4% rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 22 lata z rzędu. Obecnie Grupa CHERY posiada bazę ponad 15 milionów klientów na całym świecie.