Sierpień pod znakiem rekordów – OMODA & JAECOO na pierwszym miejscu w liczbie rejestracji pojazdów hybrydowych
OMODA & JAECOO ponownie znalazły się na szczycie zestawienia rejestracji w sierpniu. To wynik, który umacnia pozycję marek w Polsce i pokazuje, że w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy od debiutu zdołały one zdobyć zaufanie tysięcy klientów. W zeszłym miesiącu zarejestrowano łącznie 1127 aut – natomiast najlepszymi modelami w segmencie samochodów z napędem typu plug-in hybrid okazały się JAECOO 7 Super Hybrid oraz OMODA 9 Super Hybrid.
2025-09-10, 15:27

Według danych IBRM Samar, największą popularnością pośród hybryd typu plug-in cieszyły się w sierpniu dwa modele, które okazały się najczęściej rejestrowanymi autami PHEV w Polsce, osiągając tym samym aż 20% udziału w tej kategorii:

  • w kategorii D-SUV była to OMODA 9 Super Hybrid – 213 rejestracji
  • w kategorii C-SUV było to JAECOO 7 Super Hybrid – 301 rejestracji. 

Oba modele zajęły pierwsze miejsce pośród najchętniej rejestrowanych aut typu PHEV w segmentach C-SUV oraz D-SUV, udowadniając, że Polacy coraz świadomiej wybierają auta z technologią hybrydową.

Nowoczesny Super Hybrid System marki OMODA & JAECOO, łączący silnik benzynowy 1.5 T-DGI piątej generacji, układ hybrydowy DHT oraz wydajny akumulator, spotkał się z uznaniem klientów, dzięki możliwości pokonania nawet 1200 km na jednym ładowaniu i tankowaniu przy jednocześnie niskiej emisji spalin. Dodatkowo oba modele oferują najnowsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, łączności, multimediów i komfortu.

JAECOO 7, dostępny zarówno w wersji benzynowej, jak i hybrydowej, trafił w gusta kierowców poszukujących eleganckiego SUV-a o mocnym charakterze i bogatym wyposażeniu. Z kolei OMODA 9 Super Hybrid w krótkim czasie zdobyła pozycję jednego z najchętniej wybieranych dużych SUV-a z napędem hybrydowym, łącząc przestronne wnętrze, technologię plug-in i atrakcyjną stylistykę. To kolejny raz, kiedy najnowszy model jest liderem rejestracji w danym miesiącu. Dla przypomnienia, w czerwcu tego roku liczba rejestracji modelu osiągnęła 227 sztuk, i wówczas to OMODA 9 Super Hybrid była liderem zestawienia w tym segmencie.

Sement C-SUV także rozwojowo

Dane dostarczone przez IBRM Samar wskazują także inny imponujący trend. Sierpień łącznie wykazał aż 1127 rejestracji modeli OMODA & JAECOO, co daje marce udział w rynku na poziomie 2,66% i 12. miejsce w łącznym rankingu rejestracji samochodów osobowych w naszym kraju.

W segmencie kompaktowych C-SUV zarejestrowano łącznie 914 aut, w tym 346 sztuk modelu OMODA 5 oraz 568 sztuk sztandarowego JAECOO 7, które łącznie odnotowały aż 7,2% udziału w tym segmencie.

Siła globalna i polski sukces


Rosnące wyniki w Polsce wpisują się w światowy trend. OMODA & JAECOO globalnie przyczynia się do sukcesu Grupy CHERY. Grupa CHERY, producent marek OMODA & JAECOO, zajęła 233. miejsce w prestiżowym rankingu Fortune 500 za 2025 rok, ogłoszonym w czerwcu. To coroczna lista 500 największych pod względem przychodów firm na świecie, opracowywana i publikowana przez amerykański magazyn biznesowy Fortune. Dla Grupy CHERY to awans aż o 152 pozycje względem roku 2024.

W badaniu J.D. Power China Sales Service Satisfaction Index (SSI) 2025, oceniającym zadowolenie właścicieli nowych pojazdów, Grupa CHERY, właściciel marek OMODA & JAECOO, zdobyła natomiast 766 punktów, osiągając 1. miejsce wśród marek lokalnych.

Te znakomite wyniki jednoznacznie świadczą o wysokiej jakości samochodów OMODA & JAECOO, które zyskują coraz większe uznanie na rynku globalnym i konsekwentnie zdobywają coraz mocniejszą pozycję także w Polsce.

***

O marce OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO to pionierska marka motoryzacyjna należąca do wiodącego chińskiego producenta samochodów, Grupy CHERY. Dedykowana innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie mobilności, OMODA & JAECOO jest uosobieniem młodości, indywidualizmu i globalizacji, oferując różnorodną gamę pojazdów, w tym SUV-y typu crossover i miejskie SUV-y terenowe. Dzięki nowoczesnemu designowi, zaawansowanej, inteligentnej technologii i wyjątkowej wydajności, OMODA & JAECOO ma sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych kierowców. OMODA & JAECOO stawia na pierwszym miejscu wygodę użytkownika i zrównoważony styl życia, w który wpisane są nowe technologie. 

O Grupie CHERY

W 2024 r. skumulowana sprzedaż samochodów Grupa CHERY osiągnęła historyczny poziom ponad 2 600 000 sztuk, wzrastając o 38,4% w odniesieniu do roku poprzedniego i znacznie przekraczając średnią wzrostu branży. Roczne przychody Grupy po raz pierwszy przekroczyły 283 miliardów PLN, przy wzroście rok do roku o ponad 50%. Grupa wyeksportowała ponad 1 140 000 pojazdów (wzrost o 21.4% rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 22 lata z rzędu. Obecnie Grupa CHERY posiada bazę ponad 15 milionów klientów na całym świecie.

KONTAKT / AUTOR
Magda Strzykalska
PR & Communication Manager
534985366
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
SHE SAYS
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.