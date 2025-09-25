Polski debiut OMODA 7 podczas Poznań Game Arena. OMODA & JAECOO sponsorem głównym wydarzenia

W obliczu przyspieszających zmian związanych z inteligentnymi technologiami, elektryfikacją i coraz młodszym duchem branży motoryzacyjnej, OMODA & JAECOO prezentuje nowy model, który już niebawem trafi do polskiej oferty. Miejsce debiutu modelu nie jest przypadkowe – OMODA 7 podczas PGA 2025 zaprezentuje m.in. zintegrowany system multimedialnej rozrywki. System pozwoli na wykorzystanie głównego wyświetlacza, który zamieni najnowszy model w mobilne centrum rozgrywki.

OMODA 7 wyznacza nowy kierunek w motoryzacji

OMODA 7 to coś więcej niż samochód – to awangardowa automobilność będąca manifestem stylu życia osób, które stawiają na wolność, ekspresję, indywidualizm oraz wyznaczanie trendów. Zgodnie z filozofią marki stawiającej na innowacyjność, w najnowszym modelu zaplanowano wprowadzenie trybu gamingowego, który wykorzystuje centralny ekran systemu infotainment o przekątnej 15,6 cala. Planowana jest również możliwość podłączenia do systemu dwóch kontrolerów pozwalających na wieloosobową rozgrywkę.

Model oferuje także ultracichą kabinę bazującą na rozwiązaniach niemal separujących kierowcę i pasażerów od zgiełku świata zewnętrznego. Komfort zapewnią również luksusowe fotele kierowcy i pasażera, z funkcją masażu, wentylacji i podgrzewania. O płynność jazdy zadba natomiast komfortowo zestrojone zawieszenie oraz zestaw nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy.

Debiut podczas najważniejszego wydarzenia gamingowego w Polsce

Polski debiut modelu OMODA 7 odbędzie się podczas Poznań Game Arena, wydarzenia, które – podobnie jak OMODA 7 – wyznacza trendy przyszłości i przyciąga społeczność otwartą na nowe technologie oraz innowacyjne doświadczenia. PGA 2025, które odbędzie się w dniach 24–26 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, to największe w Polsce i jedno z najważniejszych w regionie wydarzeń branży gier. Setki barwnych atrakcji, premiery i zapowiedzi elektryzujących tytułów, turnieje i obecność zarówno globalnych marek, jak i twórców niezależnych sprawią, że tej jesieni stolica Wielkopolski znów stanie się obowiązkowym punktem nie tylko na mapie graczy, ale także fanów motoryzacji.

Serdecznie zapraszamy na stoisko OMODA & JAECOO

Poznań Game Arena, 24-26 października 2025

Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 5