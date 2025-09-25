OMODA & JAECOO partnerem 32. Finału Akcji Sprzątania Świata – Polska Fundacji Nasza Ziemia
OMODA & JAECOO zaangażowała się w ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata, jako logistyczny partner finału oraz samej Fundacji Nasza Ziemia. W ramach wydarzenia marka nie tylko wspiera mobilność działań proekologicznych, ale także aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej i działaniach towarzyszących.
2025-09-25, 14:09

Finał 32. edycji Akcji Sprzątania Świata – Polska odbędzie się w dniach 19–20 września 2025 roku w Toruniu. Dwudniowe wydarzenie organizowane jest pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Torunia oraz we współpracy z toruńskim MPO.

Pierwszego dnia finału (19 września br.) odbędą się dwa równoległe wydarzenia: na toruńskiej Martówce, gdzie odbędzie się inauguracja Akcji (w tym sprzątanie Torunia z Leśnymi Bandami, specjalne atrakcje, warsztaty ekologiczne oraz konkursy edukacyjne), a także akcja sprzątania działająca ogólnopolsko, do udziału w której zarejestrowało się ok. 3000 sztabów z całej Polski. Tego dnia na uczestników czekać będzie też Zielony Patrol OMODA & JAECOO wspierający akcję i promujący ekologiczne nawyki.

20 września, czyli drugiego dnia finału, centrum wydarzeń przeniesie się na Rynek Nowomiejski w Toruniu, gdzie powstanie barwne eko-miasteczko. To właśnie tam na odwiedzających czekać będą nie tylko liczne atrakcje edukacyjne i artystyczne, ale również stoisko OMODA & JAECOO. Marka przygotowała jazdy testowe nowoczesnymi modelami – OMODA E5, OMODA 5, OMODA 9 Super Hybrid oraz JAECOO 7 Super Hybrid – a także interaktywną strefę rodzinną z grami edukacyjnymi, nagrodami, robo-psem i technologią VR przenoszącą uczestników w świat ochrony oceanów.

Dla przybyłych tego dnia Torunian zaplanowano również bogaty program artystyczno-edukacyjny. Obejmie on m.in. przedstawienia Teatru Baj Pomorski oraz Teatru im. Wilama Horzycy, warsztaty recyklingowe zorganizowane przez społeczność Przedszkola im. Marii Montessori w Toruniu, bookcrossing Książnicy Kopernikańskiej czy warsztaty rysowania ptaków pastelami suchymi prowadzone przez Dawida Kilona, połączone z obserwacją miejskich gatunków. Atrakcją będą także unikatowe pokazy specjalistycznych maszyn do sprzątania i odbioru odpadów, przygotowane przez współgospodarza wydarzenia – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu.

– „Edukacja ekologiczna w formie gier, zabaw, quizów i pokazów towarzyszy każdemu Wielkiemu Finałowi Akcji Sprzątanie świata – Polska od samego początku. Bo przecież w naszej Akcji nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale by nie śmiecić w naturze i poprawnie segregować domowe odpady. Dlatego ten drugi dzień Finału jest tak samo ważny jak sprzątanie swoich kawałków Ziemi” – podkreśla Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata w Polsce.

Partnerstwo z myślą o naturze

Współpraca OMODA & JAECOO z Fundacją Nasza Ziemia, rozpoczęta w styczniu 2025 roku, realizowana jest pod hasłem „Naturalnie z OMODA & JAECOO”. Marka przekazała Fundacji dwa samochody – elektryczny model OMODA E5 oraz terenowego JAECOO 7 – które wspierają codzienną działalność ekologiczną organizacji. Partnerstwo wykracza jednak poza kwestie logistyczne: obejmuje także zaangażowanie w kluczowe programy edukacyjne i wydarzenia prośrodowiskowe.

– Cieszy nas, że marka OMODA & JAECOO wspiera nas w promocji ekologicznych wartości nie tylko poprzez rozwijanie ekomobilności, ale także poprzez bezpośrednie działania edukacyjne i obecność wśród uczestników naszej Akcji. To pokazuje, że odpowiedzialny biznes może być ważnym fundamentem w budowaniu przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju – mówi Beata Butwicka, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Fundacja Nasza Ziemia od ponad 30 lat organizuje w Polsce Akcję Sprzątanie Świata – Polska, będącą częścią globalnego ruchu Clean Up the World. W poprzedniej edycji Akcji uczestnicy zebrali ponad pół miliona kilogramów odpadów. Tegoroczny finał ma ponownie przypominać o wspólnej odpowiedzialności za środowisko i potrzebie zmiany codziennych nawyków.

32. edycja pod hasłem „W Naturę z Kulturą”

Tegoroczny Finał odbywa się pod hasłem „W Naturę z Kulturą”, które towarzyszy całej 32. edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska. Jego ideę w symboliczny sposób podkreśla plakat autorstwa mistrza Andrzeja Pągowskiego z hasłem „Dzik nie świni w lesie. A Ty?”. Gra słów, oparta na potocznym znaczeniu „świnić”, przypomina, że to nie zwierzęta zostawiają po sobie bałagan w lasach i parkach, lecz ludzie. Akcja inspiruje więc, by z naturą obcować kulturalnie – z książką, lornetką do obserwacji ptaków czy zestawem do badmintona – i zawsze pamiętać o posprzątaniu po sobie.

Finałowa sobota 20 września br. na Rynku Nowomiejskim w Toruniu będzie okazją, by w rodzinnej atmosferze odkryć połączenie innowacyjnej motoryzacji i ekologii. Stoisko OMODA & JAECOO otwarte będzie w godzinach 10:00–14:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu!

KONTAKT / AUTOR
Magda Strzykalska
PR & Communication Manager
534985366
