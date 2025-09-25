Kolejne salony OMODA & JAECOO na mapie Polski i 10 000 klientów!
Ten rok dla marki OMODA & JAECOO, która obchodzi pierwszą rocznicę obecności na polskim rynku, to niekończące się powody do świętowania. Już 25 września, podczas oficjalnego otwarcia nowego salonu w Warszawie, nastąpi uroczyste przekazanie kluczy do samochodu 10-tysięcznemu klientowi OMODA & JEACOO w Polsce.
2025-09-25, 14:14

– Naszą obecność rozpoczęliśmy w Polsce dokładnie rok temu, oferując wtedy zaledwie jeden model: Omoda 5. Dziś w naszej ofercie są także Jaecoo 7 oraz Omoda 9 Super Hybrid, która już w czerwcu osiągnęła pozycję lidera wśród hybryd plug-in w Polsce. Zaledwie w dwanaście miesięcy zdobyliśmy zaufanie aż 10 tysięcy klientów, a nasze modele hybrydowe już dwukrotnie plasowały się na pierwszym miejscu w krajowych rejestracjach. Wyniki w Polsce doskonale wpisują się w globalny trend – OMODA & JAECOO to dziś najszybciej rozwijające się marki motoryzacyjne na świecie, które w krótkim czasie przekroczyły 600 tysięcy sprzedanych aut globalnie – podkreśla Eric Zheng, Dyrektor Zarządzający OMODA JAECOO Polska.

Kolejne salony w Polsce i w Warszawie

W ciągu roku firma zbudowała sieć ponad 40 salonów OMODA & JAECOO w całym kraju i planuje jej dalszy, zrównoważony rozwój do około 50 placówek. – Nie kierujemy się strategią obecności w każdym mieście – chcemy, aby nasi partnerzy mieli przestrzeń do prowadzenia stabilnego biznesu i mogli oferować klientom najwyższą jakość obsługi – dodaje Eric Zheng.

Już 25 września odbędzie się uroczyste otwarcie nowego salonu dealerskiego Carsed przy Łopuszańskiej 38 w Warszawie, a 27 września w tej samej lokalizacji zaplanowano specjalny dzień otwarty, podczas którego goście – zarówno dorośli, jak i dzieci – będą mogli wziąć udział w licznych atrakcjach (będzie m.in. strefa dla dzieci i fotobudka, wata cukrowa oraz muzyka na żywo), a także przetestować samochody OMODA & JAECOO.

Podczas uroczystego otwarcia odbędzie się też wyjątkowy moment – oficjalne przekazanie kluczyków 10-tysięcznemu klientowi marki w Polsce. Klucze zostaną wręczone przez Erica Zhenga, dyrektora zarządzającego OMODA JAECOO Polska, wraz z przedstawicielami centrali OMODA & JAECOO Global. 

Już 16 października marka otworzy kolejny warszawski salon – Grupy BEMO – co stanowi dalszy krok w konsekwentnie realizowanej strategii wzmacniania obecności na polskim rynku. Dziś sieć dealerska obejmuje 42 punkty, a w planach jest rozszerzenie jej do 50 placówek do końca tego roku.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy powstało w Polsce kilka salonów, m.in. w Gdyni (Grupa Plichta), w Jeleniej Górze (Ultima Auto), w Toruniu (Auto Styl Toruń) oraz w Krakowie (PGD Kraków). Kolejne planowane lokalizacje to m.in. Nowy Sącz (AutoComplex), którego data zostanie potwierdzona wkrótce.

Eric Zheng podkreśla, że kluczowym elementem rozwoju marki jest zaufanie klientów i dealerów: – Pozyskujemy klientów zarówno spośród osób lojalnych wobec swoich lokalnych dealerów, jak i tych, którzy dotąd kupowali samochody wyłącznie z rynku wtórnego. Coraz częściej przychodzą do nas także potencjalni nabywcy, którzy w tym samym budżecie mogą wybrać większego i lepiej wyposażonego SUV-a niż u konkurencji. Naszym priorytetem pozostaje oferowanie zaawansowanych technologicznie pojazdów w rozsądnej cenie, przy zachowaniu pełnej transparentności wobec klienta.

Po intensywnym pierwszym roku działalności, OMODA & JAECOO wchodzą w kolejny etap ekspansji, przygotowując wprowadzenie nowych modeli: Omoda 5 Hybrid, Jaecoo 5, Jaecoo 8 oraz Omoda 7 – wszystkie będą dostępne w wersjach spalinowych i hybrydowych. Informacje o ich cenach i dostępności zostaną podane wkrótce.

 

***

O marce OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO to pionierska marka motoryzacyjna należąca do wiodącego chińskiego producenta samochodów, Grupy CHERY. Dedykowana innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie mobilności, OMODA & JAECOO jest uosobieniem młodości, indywidualizmu i globalizacji, oferując różnorodną gamę pojazdów, w tym SUV-y typu crossover i miejskie SUV-y terenowe. Dzięki nowoczesnemu designowi, zaawansowanej, inteligentnej technologii i wyjątkowej wydajności, OMODA & JAECOO ma sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych kierowców. OMODA & JAECOO stawia na pierwszym miejscu wygodę użytkownika i zrównoważony styl życia, w który wpisane są nowe technologie. 

O Grupie CHERY

W 2024 r. skumulowana sprzedaż samochodów Grupa CHERY osiągnęła historyczny poziom ponad 2 600 000 sztuk, wzrastając o 38,4% w odniesieniu do roku poprzedniego i znacznie przekraczając średnią wzrostu branży. Roczne przychody Grupy po raz pierwszy przekroczyły 283 miliardów PLN, przy wzroście rok do roku o ponad 50%. Grupa wyeksportowała ponad 1 140 000 pojazdów (wzrost o 21.4% rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 22 lata z rzędu. Obecnie Grupa CHERY posiada bazę ponad 15 milionów klientów na całym świecie.

 

KONTAKT / AUTOR
Magda Strzykalska
PR & Communication Manager
534985366
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
SHE SAYS
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.