Kolejne salony OMODA & JAECOO na mapie Polski i 10 000 klientów!

– Naszą obecność rozpoczęliśmy w Polsce dokładnie rok temu, oferując wtedy zaledwie jeden model: Omoda 5. Dziś w naszej ofercie są także Jaecoo 7 oraz Omoda 9 Super Hybrid, która już w czerwcu osiągnęła pozycję lidera wśród hybryd plug-in w Polsce. Zaledwie w dwanaście miesięcy zdobyliśmy zaufanie aż 10 tysięcy klientów, a nasze modele hybrydowe już dwukrotnie plasowały się na pierwszym miejscu w krajowych rejestracjach. Wyniki w Polsce doskonale wpisują się w globalny trend – OMODA & JAECOO to dziś najszybciej rozwijające się marki motoryzacyjne na świecie, które w krótkim czasie przekroczyły 600 tysięcy sprzedanych aut globalnie – podkreśla Eric Zheng, Dyrektor Zarządzający OMODA JAECOO Polska.

Kolejne salony w Polsce i w Warszawie

W ciągu roku firma zbudowała sieć ponad 40 salonów OMODA & JAECOO w całym kraju i planuje jej dalszy, zrównoważony rozwój do około 50 placówek. – Nie kierujemy się strategią obecności w każdym mieście – chcemy, aby nasi partnerzy mieli przestrzeń do prowadzenia stabilnego biznesu i mogli oferować klientom najwyższą jakość obsługi – dodaje Eric Zheng.

Już 25 września odbędzie się uroczyste otwarcie nowego salonu dealerskiego Carsed przy Łopuszańskiej 38 w Warszawie, a 27 września w tej samej lokalizacji zaplanowano specjalny dzień otwarty, podczas którego goście – zarówno dorośli, jak i dzieci – będą mogli wziąć udział w licznych atrakcjach (będzie m.in. strefa dla dzieci i fotobudka, wata cukrowa oraz muzyka na żywo), a także przetestować samochody OMODA & JAECOO.

Podczas uroczystego otwarcia odbędzie się też wyjątkowy moment – oficjalne przekazanie kluczyków 10-tysięcznemu klientowi marki w Polsce. Klucze zostaną wręczone przez Erica Zhenga, dyrektora zarządzającego OMODA JAECOO Polska, wraz z przedstawicielami centrali OMODA & JAECOO Global.

Już 16 października marka otworzy kolejny warszawski salon – Grupy BEMO – co stanowi dalszy krok w konsekwentnie realizowanej strategii wzmacniania obecności na polskim rynku. Dziś sieć dealerska obejmuje 42 punkty, a w planach jest rozszerzenie jej do 50 placówek do końca tego roku.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy powstało w Polsce kilka salonów, m.in. w Gdyni (Grupa Plichta), w Jeleniej Górze (Ultima Auto), w Toruniu (Auto Styl Toruń) oraz w Krakowie (PGD Kraków). Kolejne planowane lokalizacje to m.in. Nowy Sącz (AutoComplex), którego data zostanie potwierdzona wkrótce.

Eric Zheng podkreśla, że kluczowym elementem rozwoju marki jest zaufanie klientów i dealerów: – Pozyskujemy klientów zarówno spośród osób lojalnych wobec swoich lokalnych dealerów, jak i tych, którzy dotąd kupowali samochody wyłącznie z rynku wtórnego. Coraz częściej przychodzą do nas także potencjalni nabywcy, którzy w tym samym budżecie mogą wybrać większego i lepiej wyposażonego SUV-a niż u konkurencji. Naszym priorytetem pozostaje oferowanie zaawansowanych technologicznie pojazdów w rozsądnej cenie, przy zachowaniu pełnej transparentności wobec klienta.

Po intensywnym pierwszym roku działalności, OMODA & JAECOO wchodzą w kolejny etap ekspansji, przygotowując wprowadzenie nowych modeli: Omoda 5 Hybrid, Jaecoo 5, Jaecoo 8 oraz Omoda 7 – wszystkie będą dostępne w wersjach spalinowych i hybrydowych. Informacje o ich cenach i dostępności zostaną podane wkrótce.

***

O marce OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO to pionierska marka motoryzacyjna należąca do wiodącego chińskiego producenta samochodów, Grupy CHERY. Dedykowana innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie mobilności, OMODA & JAECOO jest uosobieniem młodości, indywidualizmu i globalizacji, oferując różnorodną gamę pojazdów, w tym SUV-y typu crossover i miejskie SUV-y terenowe. Dzięki nowoczesnemu designowi, zaawansowanej, inteligentnej technologii i wyjątkowej wydajności, OMODA & JAECOO ma sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnych kierowców. OMODA & JAECOO stawia na pierwszym miejscu wygodę użytkownika i zrównoważony styl życia, w który wpisane są nowe technologie.

O Grupie CHERY

W 2024 r. skumulowana sprzedaż samochodów Grupa CHERY osiągnęła historyczny poziom ponad 2 600 000 sztuk, wzrastając o 38,4% w odniesieniu do roku poprzedniego i znacznie przekraczając średnią wzrostu branży. Roczne przychody Grupy po raz pierwszy przekroczyły 283 miliardów PLN, przy wzroście rok do roku o ponad 50%. Grupa wyeksportowała ponad 1 140 000 pojazdów (wzrost o 21.4% rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 22 lata z rzędu. Obecnie Grupa CHERY posiada bazę ponad 15 milionów klientów na całym świecie.