Dziś urodziny obchodzi Lamborghini: firma świętuje 63 lata i solidne wyniki w pierwszym kwartale roku

– Pierwszy kwartał przyniósł zarówno sukcesy, jak i wyzwania w roku, który zapowiada się jako wymagający, ale jednocześnie obfitujący w ważne kamienie milowe dla naszej marki. Rozpoczęcie dostaw modelu Temerario, uzupełniającego w pełni zhybrydyzowaną gamę produktów, solidny portfel zamówień na całą gamę modeli oraz nowe modele, które pojawią się w nadchodzących miesiącach, potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. To właśnie na tych fundamentach z determinacją patrzymy na pozostałą część 2026 roku, mając pewność, że siła marki nadal będzie doceniana przez klientów na całym świecie – komentuje Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini.

Podobnie jak w poprzednim czasie, w pierwszym kwartale 2026 r. na wynik operacyjny wpłynęły czynniki zewnętrzne, takie jak niekorzystne wahania kursów walutowych oraz amerykańskie cła. Po roku przejściowym 2025, związanym z uruchomieniem produkcji modelu Temerario[1], firma z siedzibą w Sant’Agata Bolognese powróciła do bardziej zrównoważonego rozłożenia dostaw w poszczególnych kwartałach roku obrotowego.

– Rok 2026 rozpoczyna się w atmosferze ciągłości i utrwalenia dotychczasowych osiągnięć. W kontekście geopolitycznym i makroekonomicznym, który od kilku lat charakteryzuje się dużą złożonością i zmiennością. Wyniki finansowe po raz kolejny potwierdzają naszą ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i finansowego, wspieraną przez portfel zamówień, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w utrzymanie długoterminowej wartości dla naszych interesariuszy i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Paolo Poma, dyrektor zarządzający i dyrektor finansowy Automobili Lamborghini.

Pod względem realizacji dostaw, sprzedaż rozkładała się na trzy główne regiony handlowe: w krajach EMEA, Ameryce oraz regionie APAC dostarczono odpowiednio 1 398, 711 i 511 pojazdów. Po raz pierwszy, w wynikach dotyczących dostaw, uwzględniono również wszystkie trzy modele Automobili Lamborghini. Z początkiem 2026 roku rozpoczęły się dostawy modelu Temerario – pierwszego supersamochodu marki wyposażonego w silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem oraz trzy silniki elektryczne, który dołączył do modeli Revuelto[2] i Urus SE[3], uzupełniając w ten sposób w pełni zhybrydyzowaną gamę modeli. W całym asortymencie liczba zamówień utrzymuje się na wysokim poziomie – w przypadku modelu Revuelto czas oczekiwania wynosi ponad rok, natomiast modele Urus SE i Temerario są już niemal w całości zarezerwowane na rok 2026.

63 – numer, który przechodzi przez historię marki

Firma została oficjalnie założona 7 maja 1963 roku, a 2 października tego samego roku po raz pierwszy uruchomiono na stanowisku testowym silnik V12 o pojemności 3,5 litra, który miał ewoluować i stać się bijącym sercem flagowych modeli Lamborghini przez sześć dekad. 20 października 1963 r. pierwszy prototyp – Lamborghini 350 GTV, został zaprezentowany włoskiej prasie w Sant’Agata Bolognese, na tle wciąż budowanego budynku fabryki. Dziesięć dni później, 30 października, samochód został zaprezentowany publiczności podczas Turin Motor Show, co oficjalnie oznaczało narodziny nowej marki.

Dzisiaj liczba 63 nie jest już tylko odniesieniem do ważnego roku, ale powracający motywem w języku Lamborghini. Jest to motyw natychmiast kojarzony z marką Lamborghini, spójny i dyskretny, elastyczny i wyrafinowany. Nie jest to po prostu hołd dla historii, ale dynamiczne nawiązanie marki do jej dziedzictwa.

– Rok 1963 to dla nas początek wizji, która prowadzi nas do teraz. Dzisiaj 63 to znacznie więcej niż liczba: to symbol wyrażający naszą istotę. Świętowanie tej rocznicy oznacza dalszy rozwój przy jednoczesnym pozostaniu wiernym naszym korzeniom – powiedział Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini.

Lamborghini w Polsce dystrybuowane jest od 2014 roku przez Porsche Inter Auto Polska, m.in. w warszawskim salonie Lamborghini Warszawa.

[1] Temerario (WLTP): Zużycie energii (średnia ważona w cyklu mieszanym): 6,4–4,3 kWh/100 km oraz 11,2–10,3 l/100 km; Emisja CO₂ (średnia ważona w cyklu mieszanym): 272–252 g/km; klasa CO₂ (średnia ważona): G; klasa CO₂ przy rozładowanym akumulatorze: G; zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze (średnia): 14 l/100 km

[2] Revuelto (WLTP): Zużycie energii (średnia ważona): 4,7 kWh/100 km plus 15 l/100 km; Emisja CO₂ (średnia ważona): 350 g/km; Klasa CO₂ (średnia ważona): G; Klasa CO₂ przy rozładowanym akumulatorze: G; Zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze (średnia ważona): 17,9 l/100 km

[3] Urus SE (WLTP): Zużycie energii (średnia ważona): 21,4 kWh/100 km plus 5,71 l/100 km; Emisja CO₂ (średnia ważona): 140 g/km; Klasa CO₂ (średnia ważona): E; Klasa CO₂ przy rozładowanym akumulatorze: G; Zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze (średnia ważona): 12,9 l/100 km