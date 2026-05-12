Fenomeno Roadster: najmocniejszy model bez dachu w historii Lamborghini – premiera limitowanego auta

Fenomeno Roadster został zaprezentowany podczas drugiej edycji wydarzenia Lamborghini Arena i stanowi kolejny rozdział w historii ekskluzywnych otwartych modeli Few-Off, zapoczątkowanej przez Reventón Roadster w 2009 roku. To rozwinięcie konceptu Fenomeno Coupé, pokazowego modelu zaprezentowanego po raz pierwszy w 2025 roku. Dwuosobowy supersamochód łączy ekstremalne osiągi z rozwiązaniami inspirowanymi motorsportem oraz nowatorskim designem opracowanym przez Lamborghini Centro Stile: studio, które od ponad 20 lat definiuje stylistyczny język marki.

– Fenomeno Roadster jest najczystszym wyrazem wartości Lamborghini: wizjonerskiego designu, bezkompromisowych osiągów i absolutnej ekskluzywności. To wyjątkowa interpretacja emocji związanych z prowadzeniem, stworzona dla wąskiego grona klientów poszukujących czegoś wykraczającego poza utarte schematy. Każdy egzemplarz powstaje jako kolekcjonerskie dzieło sztuki, w którym inżynieryjna perfekcja spotyka się z rzemiosłem personalizacji na najwyższym poziomie – mówi Stephan Winkelmann, President and CEO Automobili Lamborghini S.p.A.

Nazwa Fenomeno kontynuuje tradycję Lamborghini inspirowaną legendarnymi i walecznymi bykami. Zarówno po włosku, jak i po hiszpańsku „fenomeno” oznacza „fenomenalny” – określenie idealnie oddające charakter tego wyjątkowego modelu.

Fenomeno Roadster to pierwszy w historii Lamborghini otwarty supersamochód bez dachu wyposażony w hybrydowy napęd HPEV z wolnossącym silnikiem V12. Układ generuje łącznie 1080 KM dzięki 6,5-litrowej jednostce V12 współpracującej z trzema silnikami elektrycznymi. Model przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,4 sekundy, od 0 do 200 km/h w 6,8 sekundy i osiąga prędkość maksymalną przekraczającą 340 km/h.

Aerodynamika inspirowana motorsportem

Fenomeno Roadster otrzymał całkowicie nowy pakiet aerodynamiczny opracowany specjalnie z myślą o konstrukcji bez dachu. Lamborghini przeprojektowało kluczowe powierzchnie nadwozia, dzięki czemu model zachowuje poziom docisku, stabilności i balansu znany z wersji Coupé, jednocześnie zapewniając optymalne chłodzenie silnika oraz układu hamulcowego.

Nowy spoiler zamontowany na przedniej szybie kieruje przepływ powietrza nad kokpitem i do komory silnika, minimalizując turbulencje nawet przy bardzo wysokich prędkościach. Dużym wyzwaniem konstrukcyjnym było także opracowanie pałąków przeciwkapotażowych – ich forma musiała jednocześnie gwarantować bezpieczeństwo oraz ograniczać hałas i zawirowania powietrza. Elementy wykonane z włókna węglowego zostały płynnie zintegrowane z linią nadwozia oraz charakterystycznymi „Speedster humps”.

Za projekt odpowiada Lamborghini Centro Stile, które połączyło inspiracje historycznym DNA marki z futurystycznym podejściem do designu.

– Fenomeno Roadster spełnia marzenie wielu entuzjastów Lamborghini. To projekt ekskluzywny i niezwykle emocjonalny wizualnie, ucieleśniający filozofię „feel like a pilot”. Jednocześnie pokazuje nieustanną kreatywność naszego Centro Stile, które od ponad dwóch dekad tworzy stylistyczną tożsamość Lamborghini – podkreśla Mitja Borkert, Design Director Automobili Lamborghini.

Sylwetka modelu została wydłużona optycznie dzięki tylnej części inspirowanej zarówno modelem Essenza SCV12, jak i prototypami wyścigowymi z lat 70. Charakterystycznym detalem pozostaje wysoko poprowadzony, sześciokątny wydech, podkreślający techniczny i bezkompromisowy charakter samochodu.

Motyw sześciokąta przewija się przez cały projekt – od wlotów powietrza i nadkoli, po grafikę świateł LED oraz elementy wnętrza. Kokpit utrzymano w stylistyce high-tech zgodnej z filozofią „Feel Like a Pilot”. Wykorzystano włókno węglowe, Corsatex by Dinamica oraz opatentowany materiał Carbon Skin.

1080 KM i technologia HPEV

Sercem Fenomeno Roadster jest nowa generacja napędu hybrydowego HPEV. Wolnossące V12 o pojemności 6,5 litra generuje 835 KM przy 9250 obr./min oraz 725 Nm momentu obrotowego przy 6750 obr./min, co czyni je najmocniejszym silnikiem V12 w historii Lamborghini.

Jednostka współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi – dwoma przy przedniej osi i jednym umieszczonym nad ośmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. System wspiera m.in. torque vectoring oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 7 kWh umożliwia również jazdę w trybie w pełni elektrycznym.

Za prowadzenie odpowiada zaawansowany system zarządzania dynamiką pojazdu z wykorzystaniem czujnika 6D, monitorującego w czasie rzeczywistym ruch samochodu we wszystkich osiach. Rozwiązanie pozwala precyzyjnie analizować prędkość, kąt poślizgu oraz poziom przyczepności opon.

Model wyposażono także w ręcznie regulowane amortyzatory wyścigowe oraz hamulce karbonowo-ceramiczne CCM-R Plus inspirowane technologiami motorsportowymi.

Opony stworzone specjalnie dla Fenomeno Roadster

Partner techniczny Lamborghini – Bridgestone – opracował dedykowane opony Potenza dla Fenomeno Roadster. Ogumienie dostępne jest w rozmiarach 21 i 22 cali i zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem osiągów hybrydowego układu V12.

Na potrzeby jazdy torowej przygotowano również “semislicki” nowej generacji, homologowane do ruchu drogowego. Wszystkie modele powstają we Włoszech z wykorzystaniem technologii Virtual Tire Development, pozwalającej ograniczyć zużycie surowców i emisję CO₂ nawet o 60% na etapie projektowania.

Dziedzictwo modeli Few-Off

Fenomeno Roadster kontynuuje tradycję najbardziej ekskluzywnych modeli Lamborghini typu Few-Off. Historia tej linii rozpoczęła się w 2007 roku wraz z premierą Reventóna, po którym pojawiły się takie modele jak Veneno, Centenario czy Sián – wszystkie dostępne również w wersjach Roadster. Samochody te od lat pełnią rolę technologicznego i stylistycznego laboratorium marki, wyznaczając kierunek rozwoju przyszłych modeli produkcyjnych.

Z racji limitowanego charakteru serii, zamówienia na Fenomeno Roadster można składać w Lamborghini Warszawa. Zespół salonu prowadzi cały proces konfiguracji indywidualnie – od doboru wykończeń po personalizację w ramach programu Ad Personam.

[1] Model nie został jeszcze dopuszczony do sprzedaży i pozostaje w procesie homologacji zgodnie z Dyrektywą 1999/94/EC. Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji są w trakcie zatwierdzania.

[2] Lamborghini Revuelto: zużycie energii (cykl mieszany): 4,7 kWh/100 km plus 15 l/100 km; emisja CO₂ (cykl mieszany): 350 g/km.