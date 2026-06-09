Lamborghini Fenomeno z prestiżową nagrodą Red Dot: najlepszy z najlepszych 2026

– To niezwykle cenne i uznane wyróżnienie potwierdza kierunek rozwoju DNA designu, który wspólnie z zespołem Lamborghini Centro Stile konsekwentnie budujemy na przyszłość. Fenomeno jest manifestem stylu, który w nieoczywisty sposób rozwija język projektowy marki, przekracza oczekiwania i kontynuuje linię naszych wyjątkowych modeli typu few-off, łącząc sportowy charakter z elegancją. To projekt patrzący w przyszłość, jednocześnie wzmacniający nasze stylistyczne dziedzictwo – powiedział Mitja Borkert, Design Director Automobili Lamborghini.

Red Dot Design Award należy do najbardziej cenionych konkursów wzorniczych na świecie. Co roku międzynarodowe jury ocenia tysiące zgłoszeń w obszarach Product Design, Brands & Communication Design oraz Design Concept. Tytuł „Best of the Best” przyznawany jest wyłącznie najbardziej przełomowym projektom.

Fenomeno otwiera nowy rozdział w historii designu Lamborghini. Model powstał z okazji 20-lecia Centro Stile Lamborghini i stanowi ucieleśnienie koncepcji „hyper-elegant design” – filozofii projektowania, w której każdy element zostaje sprowadzony do swojej najbardziej funkcjonalnej i estetycznej formy. Charakterystyczny przód samochodu wyróżniają duże wloty powietrza inspirowane motorsportem oraz nowa sygnatura świateł do jazdy dziennej, nawiązująca do byka obecnego w logo marki. Projektanci wykorzystali również charakterystyczne dla Lamborghini motywy w kształcie litery „Y”, które wizualnie łączą karbonowy splitter z reflektorami o wyrazistej geometrii.

– Fenomeno pokazuje, że Lamborghini nie tylko tworzy jedne z najbardziej emocjonujących samochodów świata, ale także aktywnie wyznacza kierunki rozwoju współczesnego designu motoryzacyjnego na całym świecie, także w Polsce. Nagroda „Red Dot: Best of the Best 2026” jest potwierdzeniem, że odwaga w projektowaniu, innowacyjne technologie i bezkompromisowe podejście do stylistyki mogą iść w parze. Cieszy nas, że również w naszym kraju obserwujemy rosnące zainteresowanie samochodami kolekcjonerskimi i limitowanymi projektami marki. Nasi klienci coraz częściej poszukują nie tylko wyjątkowych osiągów, ale także unikalnych historii i wzornictwa, które wykracza poza obowiązujące trendy – mówi Piotr Jędrach, Brand Manager Lamborghini Warszawa.

Sylwetkę modelu definiuje pojedyncza, płynna linia biegnąca przez całą długość nadwozia. To współczesna interpretacja klasycznych proporcji Lamborghini, inspirowana między innymi modelem Essenza SCV12. Premierowe malowanie w kolorze Giallo Crius podkreśla górne partie nadwozia, podczas gdy dolne elementy wykonane z włókna węglowego pełnią również aktywną funkcję aerodynamiczną.

Fenomeno wyznacza również nowy poziom możliwości technologicznych marki. Najmocniejszy wolnossący silnik V12 w historii Lamborghini współpracuje z trzema silnikami elektrycznymi, generując łącznie 1080 KM. Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów i zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych jest to najszybszy model drogowy, jaki kiedykolwiek opuścił Sant’Agata Bolognese we Włoszech. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,4 sekundy, od 0 do 200 km/h w 6,7 sekundy i osiąga prędkość maksymalną przekraczającą 350 km/h. Stosunek masy do mocy wynoszący 1,64 kg/KM ustanawia nowy punkt odniesienia w historii marki.

Auta marki Lamborghini są dystrybowane m.in. przez Lamborghini Warszawa, działające w strukturach Porsche Inter Auto – jednej z największych grup dealerskich w Europie Środkowo-Wschodniej.

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