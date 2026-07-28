BENTLEY ZAPOWIADA NICOLAUS COPERNICUS COLLECTION – WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĘ INSPIROWANĄ POSTACIĄ MIKOŁAJA KOPERNIKA I JEGO PRZEŁOMOWĄ TEORIĄ
Za stworzenie koncepcji projektu odpowiadał polski oddział marki Bentley we współpracy z centralą Bentley Motors oraz Mullinerem.
2026-07-28, 12:14

Bentley zapowiada premierę Nicolaus Copernicus Collection, która jest wyjątkową kolekcją samochodów stworzoną z inspiracji do postaci polskiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz ideą odkrywania, która od wieków kształtuje sposób patrzenia na świat. Projekt powstaje we współpracy z Mullinerem, rzemieślniczym ramieniem marki Bentley i stanowi połączenie najwyższego poziomu personalizacji z lokalnym kontekstem kulturowym. 

Motywy inspirowane astronomią i dziedzictwem Mikołaja Kopernika nie ograniczają się wyłącznie do ogólnej koncepcji kolekcji, lecz zostały subtelnie wkomponowane w liczne detale każdego z modeli takie jak schemat heliocentryczny Układu Słonecznego. Kolekcja obejmuje trzy modele: The Sun, The Earth i The Moon, z których każdy interpretuje motyw przewodni w odmienny sposób, tworząc spójną opowieść o świetle, harmonii i elegancji. Najnowsza seria samochodów z motywami dzieła Mikołaja Kopernika ma limitowany, kolekcjonerski charakter i została pomyślana jako projekt o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla marki, jak i dla lokalnego rynku. 

Podwójnie polski akcent przy stworzeniu kolekcji 

Za koncepcję Nicolaus Copernicus Collection odpowiadał zespół Bentley w Polsce (oficjalnym, polskim importerem i dystrybutorem brytyjskiej marki jest Porsche Inter Auto Polska), który we współpracy z Bentley Motors oraz Mullinerem opracował kierunek kreatywny całego przedsięwzięcia. Projekt jest efektem niemal dwuletnich prac obejmujących nie tylko rozwój stylistyczny kolekcji, ale również działania związane z wykorzystaniem historycznych materiałów i motywów inspirowanych dorobkiem Mikołaja Kopernika. 

Inspiracja Mikołajem Kopernikiem znajduje odzwierciedlenie w całej koncepcji kolekcji, która w subtelny sposób odwołuje się do jego dorobku oraz do nieograniczonej, astronomicznej wyobraźni. Bentley zapowiada projekt, w którym globalna elegancja marki spotyka się z rodzimym akcentem, nadając kolekcji unikalny charakter. 

 Nicolaus Copernicus Collection to najnowszy projekt, który ma dla nas, jako zespołu odpowiedzialnego za obecność i rozwój marki Bentley w Polsce, szczególne znaczenie. Kolekcja udowadnia, że najwyższej klasy produkt luksusowy może stać się nośnikiem historii, tożsamości i dziedzictwa narodowego. Zaufanie, które otrzymaliśmy w ramach realizacji tego projektu od centrali Bentley Motors to dla nas ogromne wyróżnienie. Tylko nieliczni mają możliwość stworzenia własnej kolekcji. To również wyraźny sygnał, że polski rynek odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju dóbr luksusowych w Europie. Dziękuję mojemu zespołowi za zaangażowanie, kreatywność przy realizacji pomysłu i otwarty umysł podczas połączenia kilku światów jednocześnie: motoryzacji, sztuki i nauki  mówi Piotr Jędrach, General Manager marki Bentley w Polsce.  

Globalna premiera Nicolaus Copernicus Collection odbędzie się w III kwartale 2026 roku. Szczegóły dotyczące kolekcji, jej wzornictwa oraz liczby wyprodukowanych egzemplarzy zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej prezentacji we wrześniu. Więcej informacji na temat Nicolaus Copernicus Collection zostanie ujawnionych wkrótce. 

KONTAKT / AUTOR
Magda Strzykalska
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