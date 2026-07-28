BENTLEY ZAPOWIADA NICOLAUS COPERNICUS COLLECTION – WYJĄTKOWĄ KOLEKCJĘ INSPIROWANĄ POSTACIĄ MIKOŁAJA KOPERNIKA I JEGO PRZEŁOMOWĄ TEORIĄ

Bentley zapowiada premierę Nicolaus Copernicus Collection, która jest wyjątkową kolekcją samochodów stworzoną z inspiracji do postaci polskiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz ideą odkrywania, która od wieków kształtuje sposób patrzenia na świat. Projekt powstaje we współpracy z Mullinerem, rzemieślniczym ramieniem marki Bentley i stanowi połączenie najwyższego poziomu personalizacji z lokalnym kontekstem kulturowym.

Motywy inspirowane astronomią i dziedzictwem Mikołaja Kopernika nie ograniczają się wyłącznie do ogólnej koncepcji kolekcji, lecz zostały subtelnie wkomponowane w liczne detale każdego z modeli takie jak schemat heliocentryczny Układu Słonecznego. Kolekcja obejmuje trzy modele: The Sun, The Earth i The Moon, z których każdy interpretuje motyw przewodni w odmienny sposób, tworząc spójną opowieść o świetle, harmonii i elegancji. Najnowsza seria samochodów z motywami dzieła Mikołaja Kopernika ma limitowany, kolekcjonerski charakter i została pomyślana jako projekt o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla marki, jak i dla lokalnego rynku.

Podwójnie polski akcent przy stworzeniu kolekcji

Za koncepcję Nicolaus Copernicus Collection odpowiadał zespół Bentley w Polsce (oficjalnym, polskim importerem i dystrybutorem brytyjskiej marki jest Porsche Inter Auto Polska), który we współpracy z Bentley Motors oraz Mullinerem opracował kierunek kreatywny całego przedsięwzięcia. Projekt jest efektem niemal dwuletnich prac obejmujących nie tylko rozwój stylistyczny kolekcji, ale również działania związane z wykorzystaniem historycznych materiałów i motywów inspirowanych dorobkiem Mikołaja Kopernika.

Inspiracja Mikołajem Kopernikiem znajduje odzwierciedlenie w całej koncepcji kolekcji, która w subtelny sposób odwołuje się do jego dorobku oraz do nieograniczonej, astronomicznej wyobraźni. Bentley zapowiada projekt, w którym globalna elegancja marki spotyka się z rodzimym akcentem, nadając kolekcji unikalny charakter.

– Nicolaus Copernicus Collection to najnowszy projekt, który ma dla nas, jako zespołu odpowiedzialnego za obecność i rozwój marki Bentley w Polsce, szczególne znaczenie. Kolekcja udowadnia, że najwyższej klasy produkt luksusowy może stać się nośnikiem historii, tożsamości i dziedzictwa narodowego. Zaufanie, które otrzymaliśmy w ramach realizacji tego projektu od centrali Bentley Motors to dla nas ogromne wyróżnienie. Tylko nieliczni mają możliwość stworzenia własnej kolekcji. To również wyraźny sygnał, że polski rynek odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju dóbr luksusowych w Europie. Dziękuję mojemu zespołowi za zaangażowanie, kreatywność przy realizacji pomysłu i otwarty umysł podczas połączenia kilku światów jednocześnie: motoryzacji, sztuki i nauki – mówi Piotr Jędrach, General Manager marki Bentley w Polsce.

Globalna premiera Nicolaus Copernicus Collection odbędzie się w III kwartale 2026 roku. Szczegóły dotyczące kolekcji, jej wzornictwa oraz liczby wyprodukowanych egzemplarzy zostaną zaprezentowane podczas oficjalnej prezentacji we wrześniu. Więcej informacji na temat Nicolaus Copernicus Collection zostanie ujawnionych wkrótce.