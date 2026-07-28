XPENG pokazał przyszłość Physical AI. CEO firmy sprawdził nową generację sztucznej inteligencji na ulicach Monachium

Tuż przed światową premierą modelu L03, Prezes XPENG He Xiaopeng oraz szef General Intelligence Center dr Liu Xianming przeprowadzili testy systemu NGP (VLA 2.0) na ulicach Monachium, sprawdzając jego działanie w rzeczywistym ruchu drogowym.

Podczas Xpeng Global Brand Day w Monachium firma zaprezentowała swoją długoterminową strategię Physical AI – sztucznej inteligencji, która ma napędzać nie tylko samochody, ale cały ekosystem przyszłej mobilności. Obok globalnej premiery modelu XPENG L03 pokazano również technologie rozwijane dla robota humanoidalnego IRON, autonomicznych Robotaxi oraz modułowego pojazdu latającego „Land Aircraft Carrier”, oparte na wspólnej platformie AI.

Fundamentem tej strategii jest NGP (VLA 2.0) – model Vision-Language-Action nowej generacji, który interpretuje otoczenie, rozumie kontekst i podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym. Ta sama architektura będzie rozwijana równolegle dla samochodów, robotów humanoidalnych, Robotaxi i przyszłych rozwiązań z zakresu mobilności powietrznej.

Jeszcze kilka lat temu producenci rozwijali oddzielne systemy dla samochodów, robotów czy autonomicznych pojazdów XPENG stawia na inne podejście. Dzięki wspólnej platformie AI kolejne produkty korzystają z tych samych kompetencji – rozpoznawania otoczenia, planowania działań czy podejmowania decyzji. Oznacza to szybszy rozwój technologii, łatwiejsze aktualizacje oraz możliwość przenoszenia doświadczeń pomiędzy różnymi obszarami mobilności.

To jeden z najważniejszych trendów współczesnej sztucznej inteligencji. Coraz większą rolę odgrywają modele fundacyjne, które nie są projektowane do pojedynczego zastosowania, lecz mogą być wykorzystywane w wielu środowiskach i urządzeniach. W przypadku XPENG oznacza to budowę jednego ekosystemu AI obejmującego samochody, roboty humanoidalne, autonomiczny transport (wykorzystywany obecnie m.in. w Chinach czy USA) oraz przyszłe rozwiązania latające – wszystko zaprezentowane podczas niedawno zakończonego wydarzenia „XPENG Live: Physical AI for All: XPENG Brand Day and New Product Launch”

NGP (VLA 2.0) zdaje egzamin na ulicach Monachium

Podczas wydarzenia firma zaprezentowała również wyniki pierwszych testów systemu NGP (VLA 2.0) na europejskich drogach. Kilka dni przed premierą modelu L03 prezes XPENG He Xiaopeng oraz szef General Intelligence Center dr Liu Xianming testowali technologię na ulicach Monachium.

Testy potwierdziły zdolność systemu do interpretowania europejskich przepisów i lokalnych zwyczajów drogowych. NGP rozpoznawał zróżnicowane oznakowanie, poprawnie reagował na pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych, a także radził sobie z wymagającymi scenariuszami, takimi jak wąskie ulice, ronda, objazdy robót drogowych czy nieoznakowane skrzyżowania wymagające ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

XPENG zakłada rozpoczęcie globalnego wdrażania systemu NGP (VLA 2.0) w 2027 roku, po uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych. Przyspieszeniu tego procesu sprzyja przyjęcie przez Organizację Narodów Zjednoczonych nowych regulacji dotyczących zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy oraz autonomicznej jazdy, które stopniowo będą obowiązywać również na rynku europejskim.

Od inteligentnego samochodu do ekosystemu mobilności

Premiera najnowszego modelu XPENG L03 pokazała, że samochód przestaje być jedynym produktem rozwijanym przez producentów motoryzacyjnych. XPENG buduje szerszy ekosystem Physical AI obejmujący kolejne formy przemieszczania się.

Obok samochodów firma rozwija robota humanoidalnego IRON, platformę Robotaxi oraz projekt modułowego pojazdu latającego „Land Aircraft Carrier”, który łączy samochód z dwuosobowym statkiem eVTOL. Wszystkie te rozwiązania wykorzystują wspólne technologie z zakresu percepcji, planowania i sterowania, dzięki czemu postęp w jednym obszarze może przyspieszać rozwój kolejnych. Podczas wydarzenia firma podkreślała, że technologie te rozwija od wielu lat - od blisko 12 lat prowadzi prace nad sztuczną inteligencją dla samochodów, od 13 lat rozwija technologie związane z mobilnością powietrzną, a od 8 lat inwestuje w rozwój robotyki humanoidalnej.

Według XPENG przyszłość mobilności będzie opierać się nie na pojedynczych produktach, lecz na inteligentnym ekosystemie, w którym sztuczna inteligencja stanie się wspólną warstwą łączącą samochody, roboty i nowe środki transportu. Zaprezentowana podczas Brand Day strategia pokazuje, że firma chce odgrywać rolę nie tylko producenta samochodów elektrycznych, ale także jednego z globalnych liderów rozwoju Physical AI. Obecnie XPENG posiada osiem globalnych centrów badawczo-rozwojowych i zatrudnia ponad 31 600 pracowników, z których ponad 40% pracuje w obszarze badań i rozwoju.

O XPENG

Założona w 2014 roku firma XPENG to jeden z czołowych chińskich producentów inteligentnych pojazdów elektrycznych, który łączy zaawansowane technologie z dążeniem do redefinicji mobilności. XPENG samodzielnie opracowuje systemy ADAS, autorskie oprogramowanie pojazdu oraz architekturę E/E. Firma posiada zakłady produkcyjne w Zhaoqing i Kantonie (Chiny) oraz biura w Pekinie, Szanghaju, Dolinie Krzemowej i Amsterdamie. XPENG jest notowana na giełdach NYSE (XPEV) i HKEX (9868).





